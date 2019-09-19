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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tbt' paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 yıl önce İstanbul'dan Malatya'ya seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından 'tbt' etiketiyle paylaştı.

Siyaset / 19 Eylül 2019 Perşembe 17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tbt' paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 yıl önceki bir seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çektirdiği fotoğrafı, Instagram hesabından 'tbt' (Throw Back Thursday) etiketiyle paylaştı.

'15 YIL ÖNCE BUGÜN'

Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden, 2004'te İstanbul'dan Malatya'ya seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çekilen fotoğrafına yer verdi.

Erdoğan, 'tbt' etiketiyle yaptığı paylaşımda, '15 yıl önce bugün... 19 Eylül 2004'te, İstanbul'dan Malatya'ya bu güzel Van kedisi dostumuz ile birlikte gitmiştik.' ifadesini kullandı.

 
Kaynak : AA

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