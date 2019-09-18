CHP terör örgütüne yapılacak operasyona karşı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Dış Politika Danışma Kurulu toplantısını yaparak, 16 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilen Rusya, İran ve Türkiye'nin katıldığı üçlü zirveyi değerlendirdiklerini söyledi.



'GÜVENLİ BÖLGE İLE İLGİLİ ENDİŞELER VAR'



Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak gerek İran gerekse Rusya tarafından, 'meşru temellere dayalı olmayan unsurların bölgeden gitmesi' şeklinde açıklamalar olduğunu hatırlatan CHP'li Çeviköz, 'Bunlar dile getirildiği zaman hepimizin anladığı Türkiye ile ABD tarafından bölgede kurulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili bazı edişeler olduğu yönünde. Bu endişeler İran ve Rusya tarafında var. Bir yandan böyle bir bildiriye imza atılırken, bir yandan 'Amerika ile ortak harekatımız sonuca ulaşmazsa şu vadeden itibaren biz kendi bildiğimizi yapar ve kendi kararlarımızı uygularız' şeklindeki ifade tam manasıyla çelişki oluşturmaktadır.' diye konuştu.









'TÜRKİYE'NİN KENDİ BAŞINA YAPACAKLARINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'



'Fırat'ın doğusu ile ilgili olarak Türkiye'nin kendi başına yapmakta olduğu birtakım tasavvurların tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinden de endişe duyuyoruz.' ifadesini kullanan Çeviköz, son zamanlarda güvenlikli bölgeye yerleştirileceği belirtilen Suriyelilerle ilgili 2-3 milyona varan farklı rakamların telaffuz edildiğini söyledi.



Bu tür söylemlerin ciddiyetten uzak olduğunu savunan Çeviköz, 'Eğer Ankara'da yapılan toplantının sonuç bildirgesine bakarsak bu söylemlerle sonuç bildirgesinde yer alan ifadeler birbirini hiçbir şekilde tutmamaktadır.' görüşünü paylaştı.









Zirvenin dikkatlerini çeken bir başka noktasının ise kendilerinin bir yıl önce dile getirdiği Adana Mutabakatı'nın yeniden gündeme gelmesi olduğunu belirten Çeviköz, 'Demek ki artık herkes Suriye yönetimi ile Türkiye arasında bir diyaloğun kaçınılmaz bir hal aldığını itiraf ediyor ve bunu elzem görüyor.' dedi.