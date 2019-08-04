FETÖ'ye ağır darbe! Gözaltı sayısı 41 oldu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün 'mahrem sorumluları' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen polis memurları ve polis okulundan atılan zanlıların yakalanmasına yönelik 3 Ağustos günü şafak vakti operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen 29'u polis memuru, 12'si polis okulundan atılan zanlılardan ilk etapta 40'ı Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların adreslerinde ekiplerce yapılan aramada dijital malzemelere el konuldu.







Ekipler, yaptığı çalışmada 1 kişiyi daha gözaltına aldı. 41 zanlı sorgulanmak üzere







Adana Adli Tıp Birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete götürülerek ifade alma işlemi başlatıldı.







Ekipler, yaptığı çalışmada 1 kişiyi daha gözaltına aldı. 41 zanlı sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete götürülerek ifade alma işlemi başlatıldı.

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.