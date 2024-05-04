Efsane geri dönüyor: Yeni Winamp'ın çıkış tarihi açıklandı

Bir zamanlar herkesin bilgisayarında kullansa da kullanmasa da bulunan Winamp, yeni bir müzik platformu olarak geri dönüyor. Llama Group bünyesinde faaliyet göstermeye devam eden uygulama, temmuz ayında yenilenen haliyle karşımızda olacak.Sanatçılara para kazanabilecekleri bir platform sunmayı vaat eden yeni Winamp, üç hizmetten oluşacak:Winamp for Creators: Müzikten para kazanmak isteyenler bu hizmete yönelecek.Winamp for Collaborator: Sanatçılar için yeni iş ve içerik ortaklarının keşfini kolaylaştırmayı amaçlıyor.Winamp Player: Yeni platformun entegre bir bileşeni olarak konumlandırılarak kesintisiz müzik dinleme deneyimi vaat ediyor.Llama Group, 2024 yılı bitmeden 50 bin sanatçıyı Winamp'a dahil etmeyi amaçladığını, 5 yılın sonunda bu sayının 1 milyona çıkmasının hedeflendiğini aktardı. Ayrıca sanatçıları özel teklifler, NFT'ler ve ürünler aracılığıyla destekleyeceğini de belirtti.Llama Group ayrıca klasik Winamp'ın özlemini çekenleri de unutmadı. Son olarak 2023 yılında yayınlanan 5.9.2 numaralı sürümüyle piyasada bulunan klasik Winamp da yenileniyor.Winamp 5.9, Windows 11 için geliştirilmiş destek, HTTPS akışlarını okuma, yeni bir podcast dizini ve yüksek çözünürlüklü oynatma desteğiyle piyasaya sürüldü.Sanatçı odaklı yeni Winamp platformu 1 Temmuz 2024 tarihinde kullanıma açılacak.