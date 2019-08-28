Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Ağustos 2019 dolar - euro fiyatları)

Dün, veri takviminin sakin olmasıyla dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,8320'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 5,8270 seviyesinden alıcı buluyor.



Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,4780'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,1650'den işlem görüyor.



Avro/dolar paritesi 1,11'in hemen altında işlem görürken, dolar endeks, yüzde 0,1 artışla 98,08 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, ticaret savaşlarına ilişkin belirsizliklere, jeopolitik ve siyasi risklerin eklenmesiyle güvenli liman olan görülen varlıklara olan talebi desteklediğini, aynı zamanda gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıplarına yol açtığını söyledi.



Bugün, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde M3 para arzı ve ABD'de mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8510 seviyesinin direnç, 5,7550'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.



Kaynak : AA

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