Moskova'dan ilk mesajlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açılışa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benzer olarak TEKNOFEST fuarmız var. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize davet etmek istiyorum. Savunma ve Havacılıkta söz sahibi oluyoruz" dedi.



Erdoğan şunları söyledi:



"Açılışa katılıp aranızda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Nazik daveti için sayın Putin’e şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. MAKS-2019’u kendi alanında lider fuarlardan biri olarak görüyorum. Bizim de bu sene 14. Gerçekleştirdiğimizi İDEF fuarımız var. Ayrıca MAKS-2019 tarzı özellikle gençlerimize yönelik TEKNOFEST festivalini de düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival 550 binden fazla ziyaretçi ağırladı. 17 – 22 Eylül arası gerçekleştirilecek etkinliğe 1 milyondan fazla katılımcı bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere ve Rus halkını festivalimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum.



‘İstikbal göklerdedir’ parolası ile havacılık alanında önemli projelere imza atıyoruz. THY küresel ölçekte en büyük taşımacılık ağına sahip havayollarından biridir. THY 124 ülkede 258 şehre sefer düzenliyor. İstanbul havalimanını bu sene devreye aldık. Temennimiz havalimanı tüm aşamaları ile faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır. Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz.



Rusya’dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaretini bekliyoruz."



Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolar olduğunu da söyledi.



Erdoğan ve Putin, günün ilerleyen saatlerinde Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda baş başa görüşecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

