Erdoğan'ın ziyareti öncesi Kremlin'den İdlib açıklaması

Kremlin iki liderin yarınkı görüşmelerinde İdlib'deki durumu masaya yatıracaklarını bildirdi.



Açıklamada, "Putin, Erdoğan'in İdlib'deki durumla ilgili endişelerini anlıyor. Ancak o da militanların artan saldırılarıyla ilgili endişeli" ifadeleri kullanıldı.



Bu arada Rusya Dişişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da bir açıklama geldi. Lavrov, Suriye hükümetinin İdlib'deki saldırısının, Türkiye ile herhangi bir anlaşmayi ihlal etmediğini söyledi.



Suriye'de Han Şeyhun kasabasıni kontrol altına alan rejim güçleri son olarak Hama kırsalında muhaliflerin kontrolündeki bir bölgeyi ele geçirmişti.