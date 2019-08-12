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Marmara Adası'nda büyük yangın!

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

3. Sayfa / 12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:19
Marmara Adası'nda büyük yangın!

Yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 helikopter, Marmara Adalar Belediyesi ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile özel mermer ocaklarına ait arazözlerle müdahale etti.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın çok etkili olduğunu ifade ederek, "Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz." diye konuştu.



Kontrol altına alındı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle 2 evin yandığı, yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği belirtildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.

Orman yangınında ayrıca çok sayıda hayvanın telef olduğu, jandarmaya ait lojmanların da zarar gördüğü öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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