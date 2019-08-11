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Kurban hareketliliği havadan görüntülendi

Avcılar’da E-5 yanyol üzerine açılan hayvan pazarı ve kurban kesim alanında vatandaşların E-5 karayolu üzeri ve yan yola park ettiği araçlar yüzünden trafik durma noktasına geldi. Trafiğin durduğu o anlar havadan görüntülendi.

3. Sayfa / 11 Ağustos 2019 Pazar 10:46
Kurban hareketliliği havadan görüntülendi
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E-5 Karayolu Avcılar Ambarlı yan yol üzerine kurulan hayvan pazarı ve kurban kesim alanı olumsuzluğa neden oldu. Bayram namazının ardından kurban kesimine gelen vatandaşlar araçlarını yanyol ve E-5 karayolu üzerine park etti. Avcılar Merkez istikametine doğru parklanmalar nedeniyle trafik tamamen dururken, araçların bazılarının E-5 üzerine park etmesi de yoğun trafiğe neden oldu. Oluşan trafik havadan da görüntülendi.


Kaynak : İHA

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