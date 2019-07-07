USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

Cezaevinden izinli çıktı! Dehşet saçtı

Denizli’de cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, 5 yıl önce kendisini bıçakladığını iddia ettiği genci tüfekle öldürüp amcasını ağır yaraladı.

3. Sayfa / 07 Temmuz 2019 Pazar 23:56
Cezaevinden izinli çıktı! Dehşet saçtı
Video için tıklayın

Olay, Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan M.Ö., 5 yıl önce kendisini bıçakladığı öne sürülen Ahmet Alkan'la mahallede tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., yanında bulunan tüfekle Alkan'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Alkan'ın göğsüne ve yanında bulunan amcası Süleyman Alkan'a isabet etti. Olayda amca yeğen ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan Ahmet Alkan'ı özel bir hastaneye, amcası Süleyman Alkan'ı ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden yaralanan Ahmet Alkan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavisi süren Süleyman Alkan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay sonrası kaçan şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatıldı. Cinayet zanlısı her yerde aranıyor.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

PamukkalePamukkale ÜniversitesiJandarmaKocadereSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı