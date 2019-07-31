Dergilik, 'Mizah Paketi' çıkardı

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, okuyucu alışkanlıkları ve zevklerini dikkate alarak oluşturduğu Mizah Paketi'ni kullanıcılara sunuyor. Türkiye'nin en sevilen ve en çok okunan mizah dergilerini bünyesinde bulunduran Dergilik, şimdi yalnızca bu kategoriye özel bir paket hazırladı.



Yerli, yabancı, haftalık ve aylık dergilerin yanı sıra yerel ve ulusal gazeteleri bünyesinde barındıran uygulama, eğlenmeyi ve gülmeyi sevenlerin en çok okudukları dergileri tek çatı altında topladı. Kullanıcılarına sunulan pakette Uykusuz, Fırat, Selçuk Erdem, Metüst, Leman, Komikaze, Bobo, Bayan Yanı, Postkes, Süper Penguen, Penguen Özel gibi mizah dergilerinin yanı sıra OT Filmlerle, OT Şiirlerle ve Tarkan da yer alıyor.



Bugüne dek 200 milyonun üzerinde yayının okunduğu Dergilik uygulamasında, mizah en çok tercih edilen kategori olma özelliğini koruyor. Dergilik, okuyucularına yakın zamanda ‘Kadın' ve ‘İş Dünyası' gibi kategorilerde oluşturacakları yeni paketler de sunmaya hazırlanıyor. Kaynak : İHA

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