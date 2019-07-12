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Sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretimi Mayıs'ta yıllık yüzde 1,3 düştü, aylık yüzde 1,3 arttı. Ekonomistler sanayi üretiminin Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağını, aylık bazda ise değişmeyeceğini tahmin ediyordu.

Ekonomi / 12 Temmuz 2019 Cuma 10:31
Sanayi üretim rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,3 düşüş gösterdi; aylık yüzde 1,3 arttı. Ekonomistler, Mayıs'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceğini tahmin ediyordu.

Yıllık bazda, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Aylık bazda sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.



ReferansSanayi SektörüTürkiye İstatistik KurumuTakvim


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