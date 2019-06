İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güngören'de muhtarlarla buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soyu, bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 70 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.



Bayramın ilk gününden itibaren çok yoğun şekilde denetimlerde bulunduklarını aktaran Bakan Soylu, “Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz yollardaydı. 9 bin ekibimiz vardı her gün. İlk beş ayda trafik kazalarında yaklaşık yüzde 39 civarında bir azalış sağladık. 2017 yılında Türkiye'de 7 bin 427 civarında bir ölüm vardı trafik kazalarında. 2018 yılın bunu 6 bin 675'e çektik. Bu da 2 bin kişinin daha az ölmesi demek. Bayram tatilinin ilk 8 günü itibari ile geçmiş son on yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 55,6 azaldı. Bu bayramda şu ana kadar ölenlerin sayısı 70 vatandaşımız oldu' şeklinde konuştu.



Düzensiz göçle ilgili politikalara da açıklık getiren Soylu, 'Geçen yıl 28 bin Afgan yurt dışına göndermiştik düzensiz olarak yakalanan şu anda 23 bin sayısına geldik ilk beş ayın sonunda. Yaklaşık 331 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü. Bayramda da 85 bin kişi özellikle bu bayramda gitmişti. 20 bininin orada kalacağını düşünüyoruz” diye konuştu.



Düzensiz göçle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Geçen yıl 28 bin Afgan yurt dışına göndermiştik. İlk 5 ayın sonunda 23 bin sayısına geldik. Yaklaşık 331 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü. Bayramda da 85 bin kişi gitmişti. 20 bininin orada kalacağını düşünüyoruz. Bu bizim bir politikamız, yaygınlaştırarak yaptığımız bir politikamız. Suriye'de güvenliğin olmadığı bölgeler çok. Türkiye'ye Suriye'den gelenler Misak'ı Milli Sınırları içinden geliyor. Bu bir şey ifade ediyor herhalde. Bu meselelerle çok karşı karşıya kalıyoruz. Suriye' de 2011 den bu yana şehit olanların sayısı 1 milyon. Orada büyük bir mücadelenin yürüdüğü ve bu mücadelenin büyük kayıplar verdirildiği ve şehit sayısının da çok fazla olduğunu paylaşmak isterim” dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, tabelalar konusunda tedbirler aldıklarını ifade ederek, 'İstanbul'un hemen hemen her yerinde değil ama tabelalar konusunda çok ciddi bir denetim var şu anda. Ve bu denetim devam edecek. Kilis'te tabelaların tamamını değiştirdik. Şimdi Zeytinburnu'nda İstanbul'da lokal üç dört tane yer, genel merkezimize bir valiliğimize bir genel talimatname gönderdik. Ölçü şu olacak yüzde 75, 80 Türkçe olacak. Eğer ihtiyaç duyuyorsa çok altında bir bant kendi dilinde bunu geçebilir. Tamamı kendi dilinde bir tabela artık olmayacak. Burada gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz” diye konuştu.





Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.