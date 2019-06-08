Çoruh Nehri yeşile büründü

Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6. yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı gölü yeşile büründü. Kar sularının erimesiyle kahve rengi halini alan Baraj gölü suların durulmasıyla yeniden yeşil renge döndü. Muhteşem görüntüye bürünen baraj gölü, fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.