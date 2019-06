May'den Putin'le görüşme öncesi sert mesaj!

İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’ya yapılan kimyasal saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılması için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.



Osaka’daki G20 Zirvesi marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşme öncesinde BBC’ye açıklamalarda bulunan May, geçen yıl İngiltere’nin Salisbury kentinde Skripal ile kızına yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



İngiltere’nin Rus askeri istihbaratında çalıştığını öne sürdüğü iki kişinin gerçekleştirdiğini iddia ettiği saldırıyı “aşağılık” diye nitelendiren May, “Rusya kendi vatandaşlarının iadesine izin vermiyor ancak bu iki kişi için Avrupa tutuklama emri çıkarıldı ve Rusya’nın dışına adım atmaları halinde adalet önüne çıkarılmaları için her türlü gayreti göstereceğiz.” diye konuştu.



Rusya’nın “eylemlerinin farkına varması” gerektiğini belirten May, “Rusya dünya çapında istikrarı bozucu davranışlarına bir son vermeli. Buna dezenformasyon ve siber saldırılar da dahildir.” ifadelerini kullandı.



Öte yandan G20 Zirvesi'nden basına yansıyan fotoğraflarda May ile Putin’in ikili görüşme öncesi el sıkıştıkları esnada İngiliz Başbakan'ın gülümsememesi ve son derece ciddi bir yüz ifadesi takınması dikkati çekti. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.



Skripal olayı



İki ülke arasındaki ilişkiler geçen yıl Salisbury'de çifte ajan Skripal ile kızı Yulia'nın kimyasal bir madde ile zehirlenmesinin ardından iyice gerilmişti.



Olaydan Rus askeri istihbarat servisini sorumlu tutan ve iki Rus'un isimleri ile resimlerini yayımlayan İngiltere, başını çektiği kampanya ile çeşitli ülkelerde 100'den fazla Rus diplomatın sınır dışı edilmesini sağlamıştı.



Tedavilerinin ardından taburcu edilen Skripallerin nerede tutulduğu bilinmiyor.



İki ülkenin savaş uçakları zaman zaman Karadeniz ve Kuzey Denizi üzerinde karşı karşıya gelirken, Manş Denizi'nden geçen Rus savaş gemileri de İngiliz donanması tarafından yakından takip ediliyor.



Kaynak : AA

