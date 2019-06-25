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HDP ilçe başkanına tutuklama

Mersin'de HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan, terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı.

Güncel / 25 Haziran 2019 Salı 18:23
HDP ilçe başkanına tutuklama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan gözaltına alındı.

Doğan, hakkında detaylı araştırma yapan ekipler, şüphelinin çok sayıda eyleme aktif olarak katıldığını belirledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 'terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Sosyal MedyaMersinİl Emniyet Müdürlüğü


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