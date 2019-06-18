Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Kurban Bayramında kesilecek olan kurbanlar ihtiyaç sahipleri ve yakın akraba ile paylaşılacak. İhtiyaç sahipleri ile paylaşılan etler bayram çoşkusunun da paylaşılmasına yardımcı olacak. Bayram günleriden bir araya gelen tüm aile fertleri hasret giderecek. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu sorusu akıllara geldi. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Kurban Bayramı arefesi 10 Ağustos Cumartesi gününe geliyor.



Kurban Bayramı 1. gün: 11 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 2. gün: 12 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün: 13 Ağustos Salı

Kurban Bayramı 4. gün: 14 Ağustos Çarşamba



KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?



Ramazan Bayramı tatili arefe günü ve cuma gününün de tatile dahil edilmesiyle 9 güne çıkarılmıştı. Vatandaşlar Kurban Bayramı için de 9 günlük tatil hayali kuruyor. Perşembe ve Cuma günü de dahil edilirse bayram tatili 9 gün olacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.