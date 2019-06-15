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Aşiret üyeleri birbirini girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı. Kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi.

3. Sayfa / 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:30
Aşiret üyeleri birbirini girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları birbirine girdi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı. Kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi.

Gerginlik yaşanan ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastane bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise polislerin havaya uyarı ateşi açmasıyla güçlükle engellendi.

Yaşananların ardından hastaneye gelen Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, olayda 6 kişinin öldüğünü söyledi.


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