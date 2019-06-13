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Hulusi Akar'dan kritik 'S-400' görüşmesi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.

Siyaset / 13 Haziran 2019 Perşembe 14:43
Hulusi Akar'dan kritik 'S-400' görüşmesi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde, gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Bakan Akar'ın, ABD'li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği görüşmede, başta F-35 olmak üzere ABD ve Türkiye arasındaki ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında karşılıklı görüş ve talepler dile getirildi. Söz konusu görüşmede, iki Bakan Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar. '

Milli Savunma BakanıMilli Savunma BakanlığıHulusi Akar


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