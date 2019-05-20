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Manisa'daki tiyatro festivali sona erdi

Manisa Bağımlılığı Önleme ve Sağlıklı Yaşam Derneğinin (MASDER) Manisa Valiliği, Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlediği tiyatro festivali sona erdi. Birbirinden güzel oyunların sahnelendiği festivalde ödül alan oyun ve oyuncular ödüllerini 24 Mayıs’ta alacak.

Kültür-Sanat / 20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:38
Manisa'daki tiyatro festivali sona erdi

Özellikle çocuk ve gençleri her türlü bağımlılıktan korumak amacıyla çalışmalarını yürüten Manisa Bağımlılığı Önleme ve Sağlıklı Yaşam Derneği, Manisa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi, Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle tiyatro festivali düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen ve 5 gün süren festivalde TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi, Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu, TBMM 85.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi ve Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri sahneledikleri oyunlarla madde ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Her günü dolu dolu geçen festival izleyicilerden tam not alırken; en iyi oyun, en iyi yönetmen, en iyi erkek ve kadın oyuncu, jüri özel ödülü, en iyi umut vaat eden erken ve kadın ödülü 24 Mayıs Cuma günü verilecek. Kaynak : İHA

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İl Milli Eğitim MüdürlüğüSağlıklı YaşamBüyükşehir BelediyesiAnadolu LisesiTiyatro Festivali


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