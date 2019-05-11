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Güneydoğu'da dev yılan görüntülendi

Güneydoğu Anadolu bölgesinde doğal ortama yerleştirilen fotokapanla dev yılan görüntülendi.

Yaşam / 11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:40
Güneydoğu'da dev yılan görüntülendi

Türkiye'de çeşitli kurumlar tarafından doğal ortamların görüntülenmesi amacıyla ormanlık ve dağlık alanlara kurulan fotokapanlar sayesinde boz ayı, karaca, kurt, çakal, tilki, geyik, su samuru ve çeşitli kuşlar kayıt altına alınıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de doğal ortama yerleştirilen bir fotokapan sayesinde dev bir yılan görüntülendi.

Kaydedilen görüntüye göre, yılanın yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu, çukur başlı yılan türünde ve zehirli olmadığı öğrenildi.

Kaynak : AA

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