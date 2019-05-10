İstanbul'un göbeğinde silahlı kovalamaca!

Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1985 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden defalarca alacak verecek tartışması yaşanan 2 arkadaş, bir restoranın önünde buluştu. İkilinin arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri yanında getirdiği silahı çekerek ateş etmeye başladı.



Bunun üzerine mermilerden kaçmak isteyen diğer şahıs ile aralarında kovalamaca yaşandı. Bu sırada defalarca tetiğe basan magandanın silahından çıkan mermiler çevrede park halinde bulunan bir araca ve 2 iş yerine isabet etti. Metrelerce süren kovalamacanın ardından iki şahıs gözlerden kayboldu.



Silah sesleri üzerine vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Kovalamaca esnasında aracına kurşun isabet eden Meltem K., "Biz içeride yemek yiyorduk bu esnada elinde silahlı bir şahısın kapıda durduğunu gördüm. Daha sonra bir vatandaşı silahla kovaladığını gördüm. Zaten o sırada silah sesleri gelmeye başladı.



Sıkılan mermilerden 2 tanesi benim aracıma bir iki tanesi de çevredeki iş yerlerine isabet etmiş. Gündüz vakti böyle olayların yaşanması tedirgin edici. Herkesin eline silah vermemek gerekiyor” şeklinde konuştu.



Polis ekipleri, kimliği belirlenemeyen ve kayıplara karışan iki şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Güpegündüz yaşanan silahlı kovalamaca güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.