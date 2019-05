İmamoğlu, İstanbul'u ayırma projesi mi?

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u Anadolu'dan ayırma projesi olduğunu yazdı.



Karagül, FETÖ ağlarıyla dışarıdan bir senaryo uygulandığını yazarken, İmamoğlu profilinin önceden planlandığını yazdı.



Birbirinden dikkat çekici iddialarda bulunan Karagül şunları yazdı;



FETÖ ağları kullanılarak, dışarıdan yönetilen bir senaryo uygulandı. Şikâyet üzerine Yüksek Seçim Kurulu hileyi tespit etti ve seçimlerin yenilenmesini istedi. Dikkat edin, seçimler yenileniyor. Yani daha dikkatli, daha sağlıklı bir seçim yapılması isteniyor! Bu haliyle CHP adayı İmamoğlu kazanmadı, örgütlü hırsızlık ile seçmenin oyları çalındı çünkü.



NASIL GÜLECEĞİ, NASIL YALAN SÖYLEYECEĞİ BİLE ÖĞRETİLMİŞ..



Aday yapılması, hazırlanması, projelendirilmesi, kampanyası tamamen birileri tarafından önceden planlanmış, gülmesi ve konuşması bile, fotoğraf vermesi bile, sembolleri kullanması bile, hangi cümleleri kullanacağı bile, giyiminden yalan söyleme biçimine kadar her şeyi çalışılmış, öğretilmiş bir adam için, projenin mutlaka tamamlanması için hırsızlık da önceden planlandı.

...



Seçimin yenilenme kararı üzerine kimler öfke nöbetine girdiyse İmamoğlu onların projesidir. Ardı ardına kimler Türkiye'yi tehdit etme yarışına girdiyse İmamoğlu onların projesidir. YSK kararı üzerine kimler Türkiye'ye parmak sallamaya başlamışsa proje onlarındır.



ABD not etmiş, Almanya not etmiş, AB not etmiş, İsrail not etmiş, FETÖ not etmiş, PKK not etmiş, DHKP-C not etmiş, Suudi Veliaht not etmiş, BAE not etmiş, Muhammed Dahlan not etmiş..



Doğu Akdeniz'e yığınak yapanlar not etmiş. Suriye'nin kuzeyinde cephe hazırlığı yapanlar not etmiş. Ege'de adalara silah yığmaya başlayanlar not etmiş. Balkanlar'ı Türkiye karşıtı üslerle donatanlar not etmiş.



Yazının tamamı için TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel