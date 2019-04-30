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Emekli polis memurları arasındaki 'merdiven kavgası' cinayetle bitti

Küçükçekmece’de iki emekli polis arasında çıkan bir kafe önündeki silahlı kavgada emekli polis Tarık İlbey hayatını kaybederken, İlhan V. ise yaralı halde hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı.

3. Sayfa / 30 Nisan 2019 Salı 13:11
Emekli polis memurları arasındaki 'merdiven kavgası' cinayetle bitti
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Olay, Atakent Mahallesi 1'nci etapta yaşandı. İddiaya göre, emekli polis memuru Tarık İlbey, bir kafede işletmeye yardımcı oluyordu. Bir diğer emekli polis İlhan V. ise bir üst katta bulunan dükkanlar ile ilgileniyordu. İlhan V. ile Tarık İlbey arasında merdivenin yeri konusunda tartışma çıktı.

Çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavga dönüştü. Tartışma sonrasında ateşlenen silahla Tarık İlbey, olay yerinde hayatını kaybederken, İlhan V. ise yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, polise ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Tarık İlbey'i cansız olarak yerde yattığını İlhan V.'nin ise yaralı olduğunu görünce sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaralı İlhan V.'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı.







Kaynak : İHA

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