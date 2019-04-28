MHP'den bomba açıklamalar...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beyaz TV'de yayınlanan 7. Gün programına konuk oldu. Yıldız dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



'YSK İSTANBUL SEÇİMİNİ YENİLEYECEK'



Feti Yıldız Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimi yenileceğini iddia etti.



'130. maddeyi görmeyecek miyiz?' diyen Feti Yıldız 'Senin önüne gönderilmiş bir liste var, niye bu listeden seçmiyorsun da o şehir de o ilçede oturmayan bin kilometre ötede oturan bilerini getirip o sandığın başına getiriyorsun. Bu hile değil mi? Sandık başkanlarının fonksiyonlarını biliyoruz. Sadık başkanlarının yaptığı görev aynı zamanda yargısal bir görev. Onun yerine şu olsun, bunun yerine şu olsun olmaz. Biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz' dedi.



'ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ'Nİ GENEL KURUL'A GETİRECEĞİZ



Büyük tartışmalara yol açan 'Af' konusuna da değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız 'Af' konusu Adalet Komisyonu'nda, Genel Kurul'a inmedi, inşallah ilk işimiz bu teklifi Genel Kurul'a indirmek olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız teklifimizin ilk günlerinde kendisine gelen eksik bilgilerle bazı açıklamalarda bulunmuştu. Ancak zaman içinde teklifin içeriği öğrenildi. Biz hangi suçları istisna tuttuğumuzu defalarca söyledik. Terör suçları kapsam dışı, cinsel saldırı kapsam dışı, Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı, FETÖ, PKK, silahlı sol örgütler... kapsam dışı. Kapsam içinde olan suçlar da belli ifadelerini kullandı.



'Bu şartlı ceza indirimini mutlaka Genel Kurul'a indireceğiz' diyen Feti Yıldız 'Bu beklentinin farkındayız. MHP'nin sayın liderinin mali idareler seçiminden önce bir televizyon programında söylediği gibi MHP teklifleri rafta kalmaz, lafta da kalmaz...' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel