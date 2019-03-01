USD (Alış - Satış) : 5,34 - 5,35 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Sulama kanalı yine can aldı!

Şanlıurfa’da ailelerinden habersiz gezmek için gittikleri sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, onu kurtarmak için suya atlayan 15 yaşındaki arkadaşı ise yoğun bakıma alındı.

3. Sayfa / 01 Mart 2019 Cuma 13:08
Sulama kanalı yine can aldı!
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, 9’uncu sınıfa giden 16 yaşındaki Ali Şahin ve Memduh H., okula gitmeyerek arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalının kenarına gitti. Ellerini yıkamak için kanalın eğimli beton kısmından aşağı indiği iddia edilen Ali Şahin, dengesini kaybederek kanala düştü.




Arkadaşını kurtarmak için suya atladı

Ali Şahin’in kanala düştüğünü gören arkadaşı Memduh H. de (15) suya atlayarak arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Ali Şahin ve Memduh H. bir süre sonra gözden kaybolunca diğer arkadaşları sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Kısa süre içinde bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte sualtı polisleri de gönderildi. Olay yerine giden sualtı polisleri, kanala girerek her 2 çocuğu da çıkarttı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali Şahin hayatını kaybederken, durumu ağır olan Memduh H. ise yoğun bakıma alındı.

Olay yerine giden baba sinir krizleri geçirdi

Olay yerine giden Memduh H.’nin babası sinir krizleri geçirerek oğlunun kanala birlikte gittiği okul arkadaşlarının üzerine yürüyüp “Nerede oğlum” diye bağırdı.

9’uncu sınıfta okudukları öğrenilen Ali Şahin ve Memduh H.’nin, ailelerinin haberi olmadan birkaç arkadaşıyla birlikte bugün okula gitmedikleri ve zaman geçirmek için kanalın kenarına gittikleri öğrenildi.
Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Ali ŞahinSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı