Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Pakistan-Hindistan gerilimini değerlendirdi
Ankara - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan ve Hindistan’a gerginliği azaltma çağrısı yaptı.
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4 denizde 100’den fazla gemi katılıyor
Gaziantep - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Marmara, Akdeniz ve Karadeniz ve Ege Denizi’nde eş zamanlı olarak, 100’ün üzerinde savaş gemisinin katılımıyla düzenlenen ‘Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’ başladı.
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Yurttan kış manzaraları
Hakkari - Doğu ve Güneydoğu illerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
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Mısır’da tren istasyonunda yangın: En az 20 ölü
Kahire - Mısır’ın başkenti Kahire’de bir tren istasyonunda çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Öfkeli komşu ortalığı birbirine kattı
İstanbul - Maltepe’de komşularıyla sorun yaşayan kadın ortalığı birbirine kattı. Aracıyla önce park halindeki araçlara çarpan kadın ardından da bir aracını komşusunun üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.
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Polis merkezinin penceresinden atlayıp kaçtı
Wisconsin - ABD’nin Wisconsin eyaletinde gözaltına alınan genç, getirildiği polis merkezinden böyle kaçtı.
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Feci kaza: Sürücü havada taklalar attı
Santo Domingo - Dominik’te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
G.Saray öldü öldü dirildi
Hatay - Galatasaray, çeyrek final ilk maçında İstanbul’da 2-0 yendiği Hatayspor’a rövanşta şok bir skorla 4-2 yenildi. Son dakikalarında ecel terleri döktüğü maçta sarı kırmızılı ekip, rakip sahada attığı fazla gol avantajıyla yarı finale yükselen taraf oldu
Kaynak : İHA