Malatya'da üçüncü çoban kursu açıldı

Battalgazi İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen kursa 35 kursiyer katıldı.



Burada konuşan Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, “Ben çobanlık kursuna katılan yetiştirici üreticilerimize hoş geldiniz diyorum. Battalgazi Halk eğitim ve Battalgazi Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Bizim buradaki asıl amacımız yetiştiricilerimizin kesinlikle daha kaliteli daha verimli daha bilgili üretim yapmaları ve sertifikalarını aldıktan sonra yine bunun ileride ki ekstradan puan olarak kendilerine dönmesi. Tabi burada kursumuzun içeriği olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 16 saat, sürü yönlendirme 24 saat, sürünün beslenmesi ile alakalı 24 saat yine sürü bakım ve işleri ile ilgili 16 saat, sürünün sağlığı ile alakalı 24 saat toplam 104 saatlik bir eğitim modülü uygulanacak” dedi.



Birlik binasında yapılan kurs başlangıcında tüm kursiyerler ve katılımcılara bilgilendirici materyal dağıtıldı ve ikramlar yapıldı. Kaynak : İHA

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