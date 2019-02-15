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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde

Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeleri peş peşe sıraladı ve ekledi: "İstanbul-Bursa arasını 1 saate düşürecek projeyi bu yıl içinde bitiriyoruz."

Siyaset / 15 Şubat 2019 Cuma 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP'yle rahatsız oluyorlar.' dedi.

Erdoğan, 'Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler.' diye konuştu.

Uludağ Alan Yönetim Başkanlığının kurulacağını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

'Uludağ'ı hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla, Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz.'

'İYİ Parti, bir taraftan 'milliyetçiyim' diyor, 'milliyetçiyim' derken de bu hanımefendi, CHP'yle, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP'yle nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor.' diye konuşan Erdoğan, 'Eğer bu vatanı seviyorsak, eğer bu milleti seviyorsak o zaman gelin bu CHP'ye de diğerlerine de 31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokadını sandıkta atın.' ifadesini kullandı.

Erdoğan, 'Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz. Bu tür oyunların amacı sebze meyve değil, doğrudan Türkiye ekonomisidir, Türkiye'dir.' değerlendirmesinde bulundu.

CumhurbaşkanıTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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