Prostat tedavisinde HoLEP yöntemi

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfi Tunç, İyi Ki Varsın programında prostat tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.



50 yaş üzeri erkeklerin her ikisinden birinde prostat ile ilgili sıkıntılar çıkmaya başladığına dikkat çeken Tunç, '80 yaşın üzerindekiler de ise bu yüzde 90'a çıkar. Burada önemli olan prostatın iyi huylu büyümesi mi yoksa bir prostat kanseri var mı ayrımını yapmaktır. Onun içinde çeşitli tetkikler ve muayeneler vardır' diye konuştu.



Prostatta çevresel fatörlerin çok etkili olmadığına dikkat çeken Tunç, tedavi yöntemlerinden bahsetti.



'Hasta medikal tedaviden fayda görmezse cerrahi teknikler vardır' diyen Lütfi Tunç, şöyle devam etti:



21. YÜZYILIN ALTIN STANDART TEDAVİ ŞEKLİ HOLEP



'Altın standart dediğimiz; penis ucundan girerek yapılan kazıma işlemi dediğimiz bir yöntem vardı. Fakat büyük prostatlı olan hastalarda çok iyi sonuçlar vermiyordu. Holep dediğimiz prostatın çıkartılması yöntemi de yaklaşık 15 yıldır vardı ama teknik olarak bu da oturmamıştı. Son 4 -5 yıldır büyük bir patlama yaşandı. Lazer teknolojisinin ilerlemesi ve bununla paralel olarak bu cerrehide kullanılan ekipmanların üretimesiyle beraber çok güzel sonuçlar alınmaya başlandı. Tabi bu yalnızca büyük değil, küçük prostatlı hastalarda da çok iyi sonuç veriyor. HoLEP yönteminin prostat tedavisinde 21.yüzyılın altın standart tedavi şekli olduğu biliniyor.'



CERRAH SEÇİMİNE DİKKAT!



HoLEP yöntemin riskleriyle ilgili de bilgiler veren Tunç, 'Burada en önemli risk HoLEP öğrenilmesi zor bir yöntem olduğu için öğrenmeden, yeteri kadar yetişmeden bu cerrahiye başlayan kişilerde her türlü komplikasyon görülebilir. Burada önemli olan bu cerrahi basamakları düzgün bir klinikte öğrenmesi gerekir. Basamak basamak ne yapacağını biliyor olması gerekir. HoLEP yönteminin güzelliği şudur; 0.4 mm derinliğe kadar ancak etkiler enerjisini. Dolayısıyla derine gitmediği için cinsellik kaybı olmaz. Doğru cerrahi yaparsanız kanama olmaz ve hasta ertesi gün evine taburcu olup gidebilir' ifadelerini kullandı.



'İYİ İNCELENMEDEN AMELİYAT YAPILMAMALI'



Prof. Dr. Lütfi Tunç, şu uyarılarda bulundu:



'Prostat bir organdır. Prostat kanseri var mı yok mutlaka bilinmesi lazım. yani 50 yaşından sonra her erkeğin bir üroloji doktoruna muayene olması gerekir. aile de bi prostat kanserİ hikayesi varsa 45'li yaşlarda gitmek gerekir. onun haricinde septomları varsa bunları geciktirmeden tedavisinin yapılması gerekir. İyi incelenmeden ameliyat yapılmamalı.Yapılan cerrahi çok önemlidir; bu da gözardı edilmemeli. Rutin olarak doktor kontrolüne gitmek gerekir.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel