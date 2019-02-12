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Android kullanıcıları için WhatsApp güncellemesi yayınlandı!

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni güncelleme ile beraber Android kullanıcılarının karşısına önemli değişiklerle çıktı.

Teknoloji / 12 Şubat 2019 Salı 15:53
Android kullanıcıları için WhatsApp güncellemesi yayınlandı!

Uzun bir süredir Android ayarlar menüsünde değişikliğe gitmeyen WhatsApp, ilk olarak Android beta kullanıcıları için yayınladığı güncelleme sonucunda ayarlar menüsünü tamamen yeniledi. Yeni görüntüsüyle daha kullanışlı hale gelen uygulamada yapmak istediğiniz işleme çabucak ulaşabiliyorsunuz.

Ayarlar menüsünde yer alan simgelerin yeri ve dizaynı konusunda değişikliğe giden WhatsApp Android beta 2.19.45 güncellemesiyle birlikte daha önce hesaplar sekmesine tıkladığımızda karşımıza çıkan yazılı seçenekler yerine çeşitli simgelere yer verilmesi gibi yeniliklerle yer verdi.

Henüz sadece Android beta kullanıcıları için sunulan bu özelliği, sürümde çeşitli hatalar ve çökmeler görülebileceğinden dolayı tüm Android cihazlara gelecek olan güncelleme sonucunda kullanmanızda fayda var.


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