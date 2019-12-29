Yılbaşı öncesi 81 ilde 'huzur' uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında aranan 1320 kişi yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yılbaşı öncesi eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur (2019-7)' uygulamasında aranan 1320 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, stratejik öneme sahip 5 bin 27 noktada yapılan uygulamaya 70 bin 232 personel ile 260 dedektör köpeği katıldı.
Uygulamada 2 bin 896 metruk bina kontrol edildi, 33 bin 30 umuma açık iş yeri denetlendi. İşlem yapılan 756 iş yerinden 5'i kapatıldı.
Ayrıca 767 bin 266 kişinin sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1320 kişi yakalandı, 9'u çocuk olmak üzere 81 kayıp da bulundu.