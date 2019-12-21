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Bursa'da atık kağıt deposu yandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde atık kağıt deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

3. Sayfa / 21 Aralık 2019 Cumartesi 04:27
Bursa'da atık kağıt deposu yandı

Veysel Karani Mahallesi 4. Veysel Sokak'ta bulunan ve kağıt deposu olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangın 1 saatte söndürüldü.

Dumandan etkilenen çalışanlara da sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangında tonlarca atık kağıt kül oldu.

Kaynak : AA

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Atık KağıtVeysel KaraniSağlık Ekipleri

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