Araç sahipleri dikkat! Onu taktırmak zorunlu olacak: Uygulamayana cezası...

Ticari araç sahipleri için Taşıt Tanıma Birimi sistemi zorunlu hale geliyor. Taktırmayan ise ceza alacak. İşte son tarih...Yeni düzenleme kapsamında, yakıt alan araçların plakalarını otomatik olarak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz'a işleyecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi devreye alınacak.Araçların yakıt depolarına monte edilen elektronik bir etiket olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunlu hale geliyor. İş yerlerine ait ya da iş yerlerinin kiraladığı araçların 31 Aralık 2024 tarihine kadar tüm ticari araçlara TTB takılması zorunlu olacak.TTB sayesinde yakıt alımı sırasında manuel plaka kaydı yapma gerekliliği ortadan kalkacak. TTB, akaryakıt satışlarında vergi kayıplarını önlemek ve işlemi otomatikleştirmek amacıyla kullanılan bir sistemdir.TTB takmayan araçlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren yola çıkamayacak. Bu tarihten sonra TTB takmayan araçlara trafik cezası kesilecek. Akaryakıt giderlerinin beyanında kullanılan fiş ve faturalara plaka bilgileri otomatik olarak işlenecek.TTB'ler araçtan söküldüğünde kullanılmayacak ve yeniden taktırılması gerekecek. Ayrıca taşıtların sahiplik ve/veya plaka bilgisinin değişmesi durumunda da taşıtlara yeni TTB takılacak.UTTS Tebliği 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayınlanan 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirildi. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar akaryakıt istasyonlarında en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatlarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı taktırmaları zorunlu hale geldi.Sistemin kurulum ve işletim esasları, yetkili firma işlemleri ve UTTS kullanılarak yapılacak akaryakıt satışlarında belge düzeni de 5 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan tebliğ ile belirlenmişti.TTB'lerin fiyatı, yetkili firmalara göre değişiklik gösterebilir. Ortalama TTB fiyatı 250 TL civarındadır.