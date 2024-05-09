140 bin kişi 1 yılda evine kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay kent merkezindeydi. Depremin yıktığı 560 Evler ve Emek Aksaray Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Özhaseki, geçmiş yıllarda bu noktalarda dönüşüm yapacakları zaman nasıl engellendiklerini anlattı. “Yalvardık yakardık, epeyce rica ettik, fakat derdimizi anlatamadık” diyen Özhaseki, “O protestocu gruplar bize kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Keşke kentsel dönüşüm ideolojik çatışmalara kurban edilmeseydi de bir tek vatandaşımızın burnu bile kanamasaydı” şeklinde konuştu.Atatürk Caddesi'ndeki şantiyeleri inceleyen Özhaseki, temizleyebildikleri, yıkabildikleri ve sonra da yeni inşaatlar için açabildikleri alanlarda işbaşı yaptıklarını belirtti. Zeminin çok müsait olmadığına dikkat çeken Özhaseki, “Fore kazıklar çakılıyor, sular çekiliyor. 560 Evler'de 3 ay kadar suyun çekilmesi ve 2-3 ay kadar da fore kazıkların çakılması işi sürdü. Neredeyse 6 ay sonra o binalar yükselmeye başladı. Buralarda da aynı şekilde fore kazık çakıp zemini sağlama alıp inşaata başlıyoruz” ifadesini kullandı.Hatay özelinde 68 yerde şantiyelerin bulunduğu bilgisini veren Özhaseki, şunları kaydetti: 'Atatürk Caddesi ile Asi Nehri arasında neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Zeminde sıvılaşma vardı, o yüzden çok daha dikkatli davranıyoruz. Yerini boşalttıklarımızda önce zemini sağlama alıp üzerine temel atarak devam ediyoruz. Kimi yer hazırlanıyor, kimi tarafta jeolojik etütler yapılıyor. Burada durmadan devam eden bir çalışma söz konusu. Amacımız 140 bin hak sahibinin evlerini en geç 1 yıl içerisinde bitirip teslim etmek.'