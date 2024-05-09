ABD ve İsrail arasında karşılıklı restleşme! Washington'un açıklamalarına Tel Aviv'de yanıt gecikmedi

Siyonist İsrail'in 215 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 34 bin 844'e çıktı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 55 Filistinli daha öldürüldü. Katil İsrail'in saldırılarının merkezinde ise iki gündür Refah var. 600 bini çocuk olmak üzere 1.5 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Mısır sınırındaki Refah bölgesindeki saldırılar nedeniyle insani kriz giderek derinleşiyor.Hamas'ın iki gün önce kabul ettiği ateşkesi reddeden İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 100'den fazla yere hava saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında dün şiddetli çatışmaların yaşandığı duyuruldu.Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun kara saldırısı başlatıp Mısır ile olan sınır kapısını işgal ettiği Refah kentinde, insani yardım malzemelerinin Filistin Sağlık Bakanlığı hastanelerine ulaşmasına izin vermediğini, tahliye tehdidi ve saldırılar nedeniyle bazı hastanelerin hizmet dışı kaldığını ve yaralıların tedavi edilemediğini bildirdi.Refah sınır kapısının kapatılmasının doğurduğu olumsuz sonuçlara işaret edilen açıklamada, 'İsrail işgali, iki gündür, ilaç, tıbbi malzeme ve insani yardım taşıyan TIR'ların Sağlık Bakanlığı hastanelerine girişini engelliyor' denildi. Birleşmiş Milletler, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının ardından Gazze'ye insani yardım sokamadıklarını açıkladı. Sınır Tanımayan Doktorlar da 'İsrail'in saldırıları Refah'ı mezarlığa çevirebilir' uyarısında bulundu.İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise Hamas'ın rehineleri serbest bırakmayla sonuçlanacak bir anlaşmaya yanaşmaması halinde Refah kentine operasyonu derinleştireceklerini söyledi. Hamas temsilcisi de İsrailin askeri agresifliği devam ederse ateşkesin olamayacağını belirtti.Öte yandan Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Refah sınır kapısı idaresinin ABD'li güvenlik şirketi tarafından üstlenileceğine dair İsrail medyasında çıkan haberlerin ardından 'Dış vesayeti reddediyoruz' açıklaması yaptı. İsrail'in Refah'ı tamamen işgalinin Gazze Şeridi'nde 7 aydır yaşanan insani krizi tahmin edilemez boyutlara çıkarmasından endişe ediliyor.Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinli aileler İsrail'in tecridi ile yine yollara düşmüş durumda. Al Jazeera'ya konuşan Muhammed el- Ghul isimli Filistinli, 'Bu beşinci yer değiştirme olacak. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Durum kötü. Gece boyunca üstümüzdeki mermi seslerinden uyuyamadık' dedi. Birleşmiş Milletler 'Refah'tan saat başı yaklaşık 200 ailenin hareket ettiğini görüyoruz' açıklamasını yaptı.ABD, İsrail'e göndereceği bomba sevkiyatının bir kısmını oluşturan 900 kiloluk 3 bin 500 adetlik bomba sevkiyatının, 'Refah saldırısı endişesiyle' durdurulduğunu duyurdu. İsrail'e her türlü maddi destek sunan ve Gazze soykırımının silah sevkiyatını fiili olarak sağlayan ABD'nin bu adımı, içerideki sivil tepkilere karşı 'göz boyama' hamlesi olarak değerlendiriliyor.Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin daha cesedinin çıkarıldığını duyurdu. Siyonist İsrail ordusunun bugüne kadar yaptığı 5 ablukada aynı hastaneye sığınan 300 kişiyi katlettiği kayıtlara girmişti. Filistinliler açılan çukurlarda canlı canlı katledilmişti.İsrailli analistler, Hamas'ın esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucuların önerisini kabul etmesinin 'Tel Aviv yönetimini şaşırttığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini ikilem içerisinde bıraktığı' değerlendirmesini yaptı. İsrailli uzmanlar, Netanyahu'nun 'bir yandan Hamas'ın elindeki esirleri geri getirecek anlaşmayı reddediyormuş gibi görünmeyi, diğer yandan da koalisyondaki aşırı sağcı ortaklarını kızdırmayı' istemediğini belirtti. Kahire'de yürütülen görüşmelerde İsrail'in tutumu nedeniyle önemli gelişmelerin sağlanamadığı bildirildi.ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem de İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Biden, yönetiminin geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin, 'Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve (İsrail'in) sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü.' yorumunu yaparak Amerikan üretimi bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etmiş oldu.Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetti.ABD Başkanı Biden, 'Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim.' diye konuştu.İsrail'in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının altını çizen Biden, bununla birlikte İsrail'in sivil yerleşim bölgelerinde kullandığı bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracaklarını vurguladı.İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, konuya ilişkin Israel Hayom gazetesine açıklamada bulundu.Erdan, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat üretiminde bağımsızlığın İsrail'in güvenliği açısından ciddi önem taşıdığını dile getirdi.Cohen, 'Savaşın bitmesini beklememize gerek yok, acilen harekete geçerek mevcut firmalarda üretim sistemlerini kurmalı, silah ve mühimmat üretecek yeni savunma firmaları oluşturmalıyız.' ifadesini kullandı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.BM: Gazze Şeridi'nde 360 bin yapı kısmen zarar gördü veya tamamen yıkıldı- BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun raporunda, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yüzde 2'sinin öldürüldüğü, yüzde 4'ünün yaralandığı ve neredeyse tüm nüfusun yerinden edildiği belirtildiİsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, üst düzey ABD'li yetkililer İsrail'e, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılması gerektiğini söyledi.Güvenlik teşkilatında, İsrail ordusunun bölgeden ayrılmasından sonra sınır kapısını kimin kontrol edeceğiyle ilgili yoğun görüşmeler başladığı ifade edildi.İnsani yardımların geçişi için sınır kapısının ne zaman açılacağının henüz belirlenmediği ifade edilen haberde, İsrail'in ABD'ye, sınırın kim tarafından yönetileceği belirlendikten sonra açılacağını ilettiği aktarıldı.ABD'nin, Refah Sınır Kapısı'ndan kimin sorumlu olacağı konusunda İsrail'in henüz net bir açıklama yapmadığını söylediği aktarılan haberde, ismi açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkililerinin, Tel Aviv yönetiminin hiçbir şekilde Hamas'ın burayı yeniden yönetmesine izin vermeyeceğini söylediği belirtildi.Yetkililerin konuyla ilgili birçok seçeneği masaya yatırdığı, bunlar arasında İsrail'in geçici olarak sınır kapısını denetlemesi ya da Hamas'la bağlantısı olmayan Filistinli bir tarafça denetlenmesi gibi seçenekler olduğu kaydedildi.Haberde ayrıca Tel Aviv'in bölgedeki diğer ülkeler veya özel şirketler gibi farklı taraflar aracılığıyla sınır kapısında denetimi sağlamasının da masada olduğu ifade edildi.Savaş sonrası Refah Sınır Kapısı'nı kimin yöneteceği meselesinin, çok önemli bir konu olduğu ve bunun yarın Mini Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırılacağı belirtildi.ESCWA, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının binalarda ve altyapıda yol açtığı fiziksel hasara ilişkin çeşitli kurum ve kuruluşların verilerini derlediği bir rapor yayınladı.Raporda, Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun (PCBS), BM Uydu Merkezinin (UNOSAT) ve CUNY Graduate Center ile Oregon Devlet Üniversitesinin farklı dönemlere ait verileri yer aldı.Raporda, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yüzde 2'sinin öldürüldüğü, yüzde 4'ünün yaralandığı ve neredeyse tüm nüfusun yerinden edildiği belirtildi.Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların yol açtığı zararın daha önce benzeri görülmemiş boyutta olduğu vurgulandı.PCBS'nin 28 Nisan 2024 tarihli verilerine göre, Gazze Şeridi'nde altyapı büyük hasar gördü. Yapıların yüzde 50'sinden fazlası yıkıldı. Gazze Şeridi'ndeki 360 bin yapı kısmen zarar gördü veya tamamen yıkıldı.Gazze Şeridi'ndeki 25 bin binanın ağır hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığı, 305 okulun veya üniversitenin tahrip edildiği, 100'ünün de tamamen yıkıldığı ifade edildi.Sağlık kurumlarının ciddi hasar aldığını gösteren verilere göre, 32 hastane servis dışı kaldı. 25 hastane füze saldırıları nedeniyle hasar gördü ve 649 sağlık tesisi etkilendi.Gazze Şeridi'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nda (GSYİH) önemli rol oynayan tarım sektörü, 2022 yılında GSYİH'ye yaklaşık yüzde 11 katkı sağladı ve önemli istihdam olanakları sundu.185 kilometrekarelik tarımsal üretim alanının Gazze Şeridi'nin yaklaşık yarısına tekabül ettiğine dikkat çekilerek, tarımsal üretimin durması sebebiyle günlük doğrudan kaybın 1,6 milyon dolar seviyesinde olduğunun tahmin edildiği bilgisi verildi. Tarımsal mülklerin yerle bir edilmesiyle toplam kayıp 180 milyon doları aştı.UNOSAT'ın uydu verilerine göre ise Gazze Şeridi'nde 19 Nisan 2024'te toplam 123 bin 706 hasarlı yapı tespit edildi.Bu yapıların 34 binden fazlası yıkıldı, 17 bini ağır hasar aldı, 128 binden fazla evde hasar oluştu.