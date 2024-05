Tepkiler çığ gibi! Apple'ın iPad Pro videosu ortalığı karıştırdı

Teknoloji devi Apple, salı günü düzenlediği 'Let Loose' etkinliğinde yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini görücüye çıkardı. İlk defa OLED ekranla gelen ve Apple Silicon M4 işlemcisine sahip olan iPad Pro için hazırlanan reklam filmi ise eleştiri oklarının hedefi halinde.iPad Pro'nun bugüne kadar ürettikleri en ince cihaz olduğunu ve müzik üretiminden profesyonel fotoğrafçılığa kadar birçok alana hitap ettiğini vurgulamak isteyen Apple, bu amaçla 'Crush' (Ezmek) başlıklı bir reklam filmi yayınladı.Videoda büyük bir pres makinesi, bazı sanat araçlarını (kitaplar, boya kutuları, heykeller, piyano dahil müzik aletleri, eski model bir TV ve atari oyun makinesi) ezerek tuzla buz ediyor. Daha sonra ise ortaya yeni iPad Pro çıkıyor.Apple burada söz konusu araçlara gerek kalmadığı çünkü iPad Pro'nun bu araçların yapabildiği her şeyi yapabilecek özelliklere sahip olduğu algısını bırakmaya çalışsa da, sosyal medyada birçok kişi reklamı eleştirdi ve 'gereksiz, saçma' olarak nitelendirdi.Apple CEO'su Tim Cook'un videoyu paylaştığı gönderi haberin yazıldığı tarih itibarıyla 20 milyondan fazla görüntüleme aldı. Paylaşıma yazılan yorumların büyük bir kısmı, Apple'a reklamı geri çekmesi ve rahatsız edici kısımları kesmesi gerektiğini söyleyen kullanıcıları içeriyor.Reklam teknolojisi şirketi AdQuick'in bir yetkilisi şöyle dedi: 'Organik enstrümanları, neşeli/mükemmel makineleri, elle tutulur sanatı, tüm fiziksel gerçekliğimizi ruhsuz, postmodern, sadece okunabilir bir cihaza sıkıştırmak, multi-trilyon dolarlık bir şirketin ne yapacağınızı kontrol etmesi.'Gelen sert tepkilerden bazıları:'Apple'ın, Steve Jobs'un el üstünde tutacağı cihazlara çöp muamelesi yapan böylesi bir reklam filmi yayınladığına inanamıyorum.''İnanılmaz derecede anlayışsız.''Neden sevdiğimiz şeyleri yok ederek ilerlemeliyiz? Bu, sadece kötü olmak için kötü bir hareket gibi görünüyor.''Bu, teknoloji şirketlerinin sanata, sanatçılara, müzisyenlere, yazarlara, film yapımcılarına yaptıklarının en dürüst metaforu: onları sıkıştırın, kullanın, her şeyi alın ve sonra her şeyin onlar tarafından üretildiğini söyleyin.'Apple gelen eleştirilere cevap vermedi.