İslam Memiş beklentisini açıkladı! Altın almalı mı satmalı mı?

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. İslam Memiş, 2300 dolar üzerinde tutunan ons altın ve altın gram fiyatı için beklentisini rakam vererek paylaştı. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar…Ons altın 2300 dolar üzerinde seyrederken, gram altın 2400 lira civarında fiyatlanıyor. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çok konuşulacak altın yorumu yaptı.İşte İslam Memiş'in açıklamaları:'Ons altında takip ettiğimiz bant aralığı 2280-2380 dolar aralığı. Mayıs ayında bu aralığı takip etmeye devam edeceğiz.Gram altın için serbest piyasalarda takip ettiğimiz seviye 2400-2450 TL aralığı. Ons altını takip eden bir gram altın var.Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeye devam etsin. Ons altın nereye gram altın oraya. Çünkü dolar kurunda bir kımıldama olmadığı için ons altın takip edilmeli.Ons altındaki gerileme gram altında cılız gerilemeye neden oluyor.Gram altın almalı mı? sorusuna evet cevabı veriyorum. Ancak yüzde 50'si ile dolar yüzde 50'si ile gram altın alınmalı. Neden? Çünkü ons altın tarafında geri çekilme olursa dolarla altın almak daha ucuz olacaktır.'