Bölge halkı çok tedirgin! 6 yıl sonra sahil kıyısında yeniden görüldü

Özelliklerinden dolayı 'vampir balık' olarak bilinen ve bölge halkını tedirgin eden canlı hakkında biyolog Jarco Havermans, 'Sahilde daha önce hiç rastlamamıştım. Onlar inanılmaz, neredeyse uzaylı gibi görünen balıklar' dedi.Dairesel diş dizilimi olan güçlü ağzı ile diğer balıkların kanlarıyla beslenen Deniz Taşemeni, Hollanda sahilinde yaklaşık 6 yıl sonra yeniden görüldü.Sahip olduğu özellikleri nedeniyle 'kan emici vampir balık' olarak da bilinen tür, ilk olarak biyolog Jarco Havermans tarafından tarafından keşfedildi. 83 santimetre uzunluğundaki gören Havermans, 'Sahilde daha önce hiç rastlamamıştım. Onlar inanılmaz, neredeyse uzaylı gibi görünen balıklar ve aynı derecede harika bir yaşam tarzına sahipler' dedi.Deniz Taşemenleri, hayatlarının büyük bir bölümünü denizde, diğer balıkların kanlarıyla beslenerek geçiriyor. Ancak, yılın bu zamanında yetişkinler üremek için iç kısımdaki derelere ve nehirlere girebiliyor.