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Rus uçakları Maaret El Numan'da pazar yerini vurdu: 11 ölü, 15 yaralı

Rus savaş uçaklarının İdlib’in Maaret el Numan ilçesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Dünya / 02 Aralık 2019 Pazartesi 13:12
Rus uçakları Maaret El Numan'da pazar yerini vurdu: 11 ölü, 15 yaralı
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Suriye’de Esad rejimi destekleyen Rus savaş uçakları İdlib’in Maaret el Numan ilçesindeki pazar yerine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 11 sivilin hayatını kaybettiği, 15 sivilin de yaralandığı belirtildi. Saldırı nedeniyle pazar yerinde büyük maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Öte yandan Esad güçleri bu sabah İdlib’in Serakib ilçesindeki pazar yerini de vurdu. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı. Kaynak : İHA

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