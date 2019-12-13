Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından aile dostu Nusret Yıldırım’ın cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazına katıldı.



Namazın ardından Erdoğan, Dolmabahçe’deki çalışma ofisine gitmek üzere camiden ayrıldı. Kaynak : İHA

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