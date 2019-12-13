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Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii’nde kıldı. Camide aile dostu Nusret Yıldırım’ın cenaze namazına da katılan Erdoğan, Dolmabahçe’ye gitmek üzere camiden ayrıldı.

Siyaset / 13 Aralık 2019 Cuma 14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından aile dostu Nusret Yıldırım’ın cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazına katıldı.

Namazın ardından Erdoğan, Dolmabahçe’deki çalışma ofisine gitmek üzere camiden ayrıldı. Kaynak : İHA

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CumhurbaşkanıMarmara ÜniversitesiCenazeRecep Tayyip Erdoğan

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