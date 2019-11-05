Yeniden Refah Partisi Keçiören İlçe Teşkilatından esnaf ziyareti

Keçiören, Etlik - Ayvalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen esnaf ziyaretinde İlçe Başkanı İbrahim Çakır'a Teşkilat Başkanı Yaser Yıldırım, Tanıtım Medya Başkanı Süleyman Yıldız, Sosyal İşler Başkanı Mehmet Akşahin, Dış İlişkiler Başkanı İbrahim Karanfil, Teşkilat Başkan Yardımcısı Erdal Akşahin ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ali Uysal eşlik etti... Yeniden Refah Partisi Keçiören İlçe Teşkilatı, Seval Caddesi üzerindeki her bir dükkana uğrayarak, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Etlik - Ayvalı esnafı, sorunlarını dinleyen İlçe Başkanı ve teşkilat yöneticilerine ziyarettden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



















