O ilimizde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.



Kaynak : AA

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