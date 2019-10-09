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ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik" dedi.

Dünya / 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:44
ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, 'Birçok grup arasındaki çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik. Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu DAEŞ'lileri de Türkiye almalı. Sonu gelmeyen saçma savaşlar, bizim için bitiyor' dedi.

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