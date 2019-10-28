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Terörist Ferhat Abdi Şahin hakkındaki iade talebinin gerekçesi

Terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ABD'den iadesine ilişkin talepnamede, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçları yer aldı.

Dünya / 28 Ekim 2019 Pazartesi 15:01
Terörist Ferhat Abdi Şahin hakkındaki iade talebinin gerekçesi

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG elebaşılarından ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan Ferhat Abdi Şahin'in, ABD'ye giriş yapması halinde tutuklanmasına yönelik talep, Dışişleri Bakanlığınca daha önce ABD makamlarına iletildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca Şahin'in, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ABD'den iadesine yönelik iade talepnamesi de hazırlandı.

İade talepnamesi ve ekleri, 'Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması' hükümleri gereğince Ferhat Abdi Şahin'in tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini teminen diplomatik kanaldan ABD makamlarına iletilmek üzere bugün Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince 2015'te hakkında çıkarılan yakalama kararında, 1967 Afrin doğumlu Şahin'in, terör örgütü yöneticisi olması, uzun süredir yakalanamaması dikkate alınarak yokluğunda tutuklanmasına hükmedilmişti. Kaynak : AA

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Amerika Birleşik DevletleriTerör ÖrgütüCumhuriyet BaşsavcılığıUluslararasıKırmızı Bülten

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