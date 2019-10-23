Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Alınan bilgiye göre, Alanyurt yolu üzerinde karşılaşan Onur T. ile Muhammed A. (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Onur T., yanında bulunan bıçakla Muhammed A'yı karın boşluğundan bıçaklayarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar kanlar içerisinde yerde yatan yaralıya müdahale ederek özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi getirdi. Yaralı tedavi altına alınırken kaçan şüpheli emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.