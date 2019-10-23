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Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

3. Sayfa / 23 Ekim 2019 Çarşamba 20:50
Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı
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Alınan bilgiye göre, Alanyurt yolu üzerinde karşılaşan Onur T. ile Muhammed A. (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Onur T., yanında bulunan bıçakla Muhammed A'yı karın boşluğundan bıçaklayarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar kanlar içerisinde yerde yatan yaralıya müdahale ederek özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi getirdi. Yaralı tedavi altına alınırken kaçan şüpheli emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Kaynak : İHA

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Devlet HastanesiAlanyurt

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