Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesaj verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yabancı medya medya temsilcileriyle bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki buluşma, saat 14.40'ta başladı.



Erdoğan, toplantının açılışında konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planlıyoruz.' dedi.



Erdoğan, 'Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/YPG'nin işgali altındaki yerlerden gelen Kürtlerden oluşuyor.' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



'Kısa sürede birkaç noktadan 30 kilometre derinliğe ulaşınca bir anda ABD ve Avrupa başta olmak üzere bir takım ülkelerin tavrı değişti.'



'Barış Pınarı Harekatı bir anlık oluşum değildir'



Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan, 'Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir başarı gösteremeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki koymuşlardır. Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi.' dedi.



'Barış Pınarı Harekatı bir anlık oluşum değildir. Bunun hazırlığı geriye doğru gittiğimizde 3, 4 yılı, 5 yılı bulmaktadır.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade eden bir ülkedir.' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye her bakımdan, dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte bir harekat yürütmüştür.' dedi.



'TSK bölgeden ayrılmayacak'



Barış Pınarı Harekatı hakkında Erdoğan, 'Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi. Biz buna rağmen harekatımıza kararlılıkla devam ettik.' dedi.



'TSK bölgeden ayrılmayacak çünkü, oradaki güvenliğin esası bunu gerektirmektedir.' diyen Erdoğan, 'Barış Pınarı Harekatı'nı da mecbur kaldığımız için yaptık. Şayet PKK-YPG terör örgütü konusundaki ikazlarımıza kulak verilmiş olsaydı şimdi böyle bir sorunla uğraşmayacaktık.' dedi.



'Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir.' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Salı günü Soçi'de Sayın Putin'le bu meselenin Rusya'yı ve rejimi ilgilendiren taraflarını görüşeceğiz.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Amerika, 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse, güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır.' diye konuştu.



'Vakti saati geldiğinde gerekenin yapılacağının bilinmesini istiyoruz'



ABD Başkanı Donald Trump'ın medyada yer alan mektubuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tam da bu görüşmenin olduğu gün Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu, medyada yer aldı.' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu medya yer aldı. Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz.'



'Yeter ki terör örgütlerine müsamaha gösterilmesin'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlandığında, her yer bu ülkenin meşru hükümetinin yönetimine geçecektir. Yeter ki PYD /PKK/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine müsamaha gösterilmesin. Terör örgütleri tamamen kazınıp atılmadan da Suriye arzu ettiği huzura, güvenliğe ve esenliğe kavuşamaz.' dedi.



Erdoğan, '30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin miladı olmasını temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.