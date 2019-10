Anlaşma dünya basınında

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile dün sağladığımız mutabakat ile terör örgütü YPG'nin 30 kilometre güneye çekileceği ve Türkiye'ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılacağı açıklanmıştı.



Türkiye ile ABD arasında sağlanan Suriye anlaşması, dünya basınında geniş yer buldu.



Washington Post ve New York Times gazeteleri, Türkiye'nin istediğini aldığını söyledi, Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi diye manşet attı.



WASHINGTON POST: ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ OLDU

Washington Post gazetesi “Türkiye, Suriye'nin içine doğru yürüyüşünü askıya alacak ateşkesi kabul etti ve Erdoğan'ın istediği oldu' ifadesini kullanıldı. Haberde mutabakatın şartlarına yer verildi ve söz konusu şartların Türkiye'nin istediğini aldığı anlamına geldiği belirtildi.



NEW YORK TİMES: ERDOĞAN'IN TRUMP'A KARŞI ZAFERİ

ABD'nin New York Times gazetesi dün ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşma sonucu Barış Pınarı Harekâtı'nın 5 gün boyunca durması ve bu süre içinde YPG'nin güvenli bölgeden çekilecek olması kararını 'Türkiye için zafer, Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi' olarak nitelendirdi.



GUARDIAN VE FRANCE 24 VE LOS ANGELES TİMES: TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI

Guardian ve France 24, mutabakatın Türkiye'nin lehine olduğu görüşünde Türkiye'nin istediğini aldığı değerlendirmesini yapan bir diğer gazete de Los Angeles Times oldu. Gazete, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini kontrol etmesini öngören anlaşmayı kabul ettiğini yazdı. Bölgenin kağıt üzerinde Suriye toprağı sayıldığı ancak orada fiili olarak Türk ordusunun yer alacağına dikkat çekildi. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi ile France 24 kanalı da mutabakata Ankara'nın istediklerini aldığı değerlendirmesiyle yer verdi.



BLOOMBERG: TRUMP'IN ERDOĞAN'I TESLİMİ TAMAMLANDI

BLOOMBERG, Trump'ın Erdoğan'I teslimi tamamlandı diye manşet attı. 'ABD ile Türkiye arasındaki ateşkes muhtemelen beklemeyecek ve kesinlikle Suriye'yi daha istikrarlı hale getirmeyecek.' diye verdi.



ALMAN DER SPİEGEL: AMERİKA, ERDOĞAN'A İSTEDİĞİNİ VERİYOR

Alman Der Spiegel gazetesi, Amerika, Erdoğan'a istediğini veriyor diye manşet attı. 'ABD ve Türk yetkililer Suriye'nin kuzeyindeki bir 'ateşkes' için müzakere ettile' diye verdi.