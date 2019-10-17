Rasulayn'da tünellere gizlenen teröristler vuruluyor

Türkiye, ABD ile yapılan girişimlere rağmen komşusu Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG unsurlarının silah bırakıp bölgeyi terk etmemesi üzerine 9 Ekim günü saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.



Terör hedeflerinin uçaklarla bombalanması, sınır hattında konuşlandırılan obüslerle de ateş altına alınmasıyla başlayan harekatta TSK ve SMO askerleri de sınırı geçerek karadan Suriye'ye giriş yaptı. Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında başlayan harekatta birlikler kısa sürede birçok yerleşim alanında kontrolü sağladı. Rasulayn ve Tel Abyad'da da birlikler kısa sürede kontrolü sağlayarak bu kentleri teröristlerden arındırdı.







RASULAYN'DA SOKAK ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR



TSK ve SMO'nun Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Rasulyan ilçesinde planlandığı şekilde devam ediyor. Dün gece sessizliğin hakim olduğu ilçede, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokak çatışmaları yeniden başladı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Rasulayn'daki terör hedefleri, sınır birliklerinde konuşlu bulunan obüslerle vuruluyor. Bölgede tespit edilen 300 civarındaki tünele gizlenen teröristler, nokta atışıyla etkisiz hale getiriliyor. Rasulayn'daki çatışma sesleri, Ceylanpınar sokaklarından da duyuluyor.



Bu arada, Rasulyan'ın güneyinde bulunan M4 yolundaki Aliye siloları TSK ve SMO askerleri tarafından ele geçirildi. Burada yapılan aramalarda, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.







AKÇAKALE SINIRINDA SESSİZLİK



Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinin ardından sınır komşusu Akçakale'de ise sessizlik hakim. Roket ve havan atışlarının son bulmasının ardından Akçakale'de vatandaşlar, eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşarken, harekatın başarıyla tamamlanması dileğini dile getirdi.



SEVKİYAT SÜRÜYOR



Harekat kapsamında asker ve askeri araç sevkiyatı da sürüyor. TSK ve SMO askerleri Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar sınır hattından geçerek Suriye'deki birliklere katılıp, harekata destek veriyor.

