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Öğrencilere matematiği sevdiren uygulama

Bayburt’ta Anadolu İmam Hatip Lisesinde bahçenin beton zeminine matematik formülleri ve şekiller çizilerek ‘matematik bulvarı’ oluşturuldu.

Eğitim / 15 Ekim 2019 Salı 11:47
Öğrencilere matematiği sevdiren uygulama
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Anadolu İmam Hatip Lisesi matematik öğretmeni Timur Arslan, öğrencilere matematiği sevdirmek için farklı bir yöntem uyguladı. Teneffüslerde bahçeye çıkan öğrenciler, zemine çizilen formül ve şekilleri eğlenerek tekrar etmeye başladı.

Okul Müdürü Hasan Basri Topsakal, Timur öğretmenin dersi sıkıcı olmaktan çıkarmak için bir uygulama yapmak istediğini ve kendisinden okul bahçesinde bir yer göstermesini istediğini söyledi.

Topsakal, “Bir alan gösterdik, öğretmenin boş günü olmasına rağmen o gün öğrencilerle beraber ders saatleri dışında bu çalışmayı yaptı. Burada benim hoşuma giden şey; bu arkadaşımız ders başı ücret alarak çalışan bir arkadaşımız. İnsan fedakar olunca kazandığı parayı değil, öğrencilerine nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyor. Bu da güzel şeylerin ortaya çıkmasına sebep oluyor” dedi.

Matematik öğretmeni Timur Arslan ise uygulamanın çocukların dersi daha eğlenceli şekilde öğrenmesine katkı sağladığını belirterek, “Teneffüslerde çocukların bazen boş boş gezdiğini, buralarda yapacak bir şeyler aradıklarını görünce böyle bir proje aklıma geldi ve bunu müdürümüzle paylaştım. Bu uygulamayla matematiğin kolay olduğunu, ulaşılabilir olduğunu, sadece defterle kitapla değil de sahada bile matematiğin çalışılabileceğini göstermeye çalıştık. Şu anda yeni olmasına rağmen çocukların dikkatini çekiyor” ifadelerini kullandı.

Uygulama sayesinde matematiği sevdiklerini söyleyen öğrenciler de öğretmenleri Arslan ve okul müdürü Topsakal’a teşekkür etti. Kaynak : İHA

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Okul MüdürüAnadolu İmam Hatip LisesiÖğrenciler


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